Douglas Costa: «La Juve vincerà la Serie A. Sul mio futuro…»

Douglas Costa, esterno del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

Douglas Costa, esterno del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN.

BAYERN MONACO – «Hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Vinceremo di nuovo, anche in Bundesliga».

MUSIALA – «È fortissimo, ha una qualità pazzesca. Anche contro il Lipsia è entrato e ha fatto gol».

GUARDIOLA – «Fenomeno. È un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il massimo».

JUVENTUS – «Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore».

FUTURO – «Vediamo che può succedere, ho ancora un contratto con la Juve. Penso che vinceranno la Serie A».

ALLEGRI – «Il mio primo anno in Italia ho fatto fatica a capirlo ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo».