Douglas Costa rivela: «Grazie a Cr7 siamo tutti più magri»

Douglas Costa rivela un aneddoto su Ronaldo: l’esterno brasiliano parla di un miglioramento fisico grazie al portoghese

Intervistato da Esporte Interativo, Douglas Costa ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo e dell’impatto sulla Juventus del portoghese.

DOUGLAS COSTA – «Da quando è arrivato la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori si è abbassata. E’ notevole, perché il valore di Ronaldo non si vede solo in campo, anche fuori dal campo ci ha dato tanto. Capita spesso di vederlo senza maglietta ed è impressionante. Fa venire più voglia a tutti di curarsi, lui è così bello e non si vuole essere da meno».