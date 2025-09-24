Dovbyk, obiettivo riprendersi la Roma. Gasperini ha già un piano preciso! - Calcio News 24

Dovbyk tra Roma e Gasperini: da escluso a possibile titolare. La situazione attuale

La distanza tra le recenti parole di Gian Piero Gasperini e la possibile titolarità di Artem Dovbyk nella sfida di stasera contro il Nizza sembra già essersi accorciata. Solo dieci giorni fa, il tecnico era stato netto: «Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare oggi. Voglio vederlo dinamico, convinto, attivo in allenamento. Solo allora lo riproporremo». Una presa di posizione forte, come spesso accade quando si parla del rapporto tra Gasperini e i suoi giocatori.

Eppure, il destino di Dovbyk potrebbe passare proprio da questa partita, cruciale anche per le ambizioni europee della Roma, che osserva con attenzione. Il centravanti ucraino era stato accostato alla Roma già in estate, come alternativa a un possibile scambio con Santi Gimenez, operazione poi sfumata per mancanza di offerte convincenti. Il Girona si era fatto avanti, ma senza affondare il colpo, lasciando il giocatore alla corte del Gasp.

Ora, però, Dovbyk ha un’occasione concreta per rilanciarsi, anche in ottica futura. Non è un segreto che la Roma stia monitorando diversi profili offensivi per rafforzare il reparto, e il nome di Dovbyk – se riuscisse finalmente a convincere Gasperini – tornerebbe prepotentemente sul taccuino di Trigoria.

Gasperini, si sa, è un tecnico esigente, specialmente con gli attaccanti: non basta segnare, serve sacrificio, pressing alto, movimenti intelligenti. Dovbyk, al momento, sembra a metà del guado: può diventare un titolare importante, oppure restare ai margini, come altri prima di lui. Ma la storia insegna che il tecnico bergamasco ha anche riabilitato molti giocatori: da Ilicic, criticato per la sua discontinuità, a Spinazzola, oggi colonna della Roma.

Per Dovbyk, quindi, il messaggio è chiaro: o si adatta al calcio di Gasperini, oppure rischia l’anonimato. E questo sarebbe un peccato, soprattutto alla luce dell’investimento fatto su di lui. Va detto, però, che quasi tutti gli attaccanti passati da Bergamo sotto la gestione del Gasp hanno mostrato progressi evidenti, eccezion fatta per Lammers e Paloschi, penalizzati anche dagli infortuni.

Con una Roma attenta sul mercato e pronta a intervenire a gennaio, Dovbyk può trasformare questa serata europea in un trampolino. A patto di convincere, finalmente, il suo allenatore.