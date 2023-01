Dove sono finiti Hakimi e Mbappé? Il travestimento per le strade di New York -🎥

Dove sono finiti Hakimi e Mbappé? Le due star del PSG immortalate in incognito per le strade di New York: il video spopola sui social

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono in vacanza a New York. Le due stelle del PSG ne hanno approfittato per fare visita a Times Square.

Mbappé 🇫🇷Hakimi 🇲🇦 Time Square New York 🇺🇸en mode Incognito #PSG pic.twitter.com/nPuDW02LVP — 𝗣𝗦𝗚 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖🇲🇦©️ (@MarocPsg) January 4, 2023

Per farlo, ed evitare di essere presi d’assalto da parte dei tifosi, hanno dovuto mascherarsi comprendo quasi completamente il loro volto. Un travestimento che non è comunque passato inosservato a tutti come si può vedere dal video pubblicato su Twitter.