Atalanta: fumata grigia per Dragovic, difensore più lontano – ESCLUSIVA

Atalanta: per Dragovic difficoltà a far quadrare i conti, l’austriaco si allontana

Un colpo per la difesa, a poche ore dal gong del mercato. Gian Piero Gasperini ha chiesto un altro sforzo alla società, per puntellare un reparto, ad oggi, in difficoltà. L’addio di Caldara, infatti, è stato sopperito dall’arrivo di un giovane talento azzurro, Marco Varnier, subito finito ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Mancini, sin qui, ha dimostrato di non poter sostituire il centrale di Scanzo al centro della difesa: bravo a impostare ìi, ma con qualche lacuna di troppo in fase difensiva. Dunque, in attesa di capire a quale livello si trovi il giovane Bettella, prelevato dall’Inter per sette milioni e impegnato con la nazionale azzurra all’Europeo Under 19 fino a pochi giorni fa, Gasperini ha chiesto un ulteriore sacrificio. Giovanni Sartori ha preso informazioni su Aleksandar Dragovic, di proprietà del Bayer Leverkusen ma la scorsa stagione in prestito al Leicester. Trattativa difficile da portare a buon fine, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calcionews24.com: c’è la volontà del club tedesco di privarsi del difensore, anche in prestito, ma accollando l’alto stipendio (intorno ai 2 milioni di euro netti) al club orobico. Cifre, chiaramente, fuori portata: solo Gomez si avvicina ad un ingaggio così importante, senza peraltro raggiungerlo.