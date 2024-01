Il ds dell'Atletico Madrid: «L'offerta del Milan per Soyuncu...»

Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, ha parlato a TntSports di un possibile trasferimento di Soyuncu al Milan

PAROLE – «Milan e Porto soddisfano le condizioni che vogliamo per Çağlar Söyüncü. Possiamo raggiungere un accordo con loro. Il Fenerbahçe non è un’opzione per noi nelle condizioni attuali».