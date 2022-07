Ds Cremonese: «Non stiamo parlando con il Napoli di Gaetano»

Le parole del ds della Cremonese, Simone Giacchetta, sull’ex Gaetano: «In questo momento non stiamo parlando con il Napoli»

Intervistato da Radio Kiss Kiss il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato di Gianluca Gaetano. Di seguito le sue parole.

«Non ci sono dubbi sulla crescita di Gaetano e non mi sorprende che stia facendo bene in queste prime uscite con il Napoli. È un giocatore che può essere a tutti gli effetti un giocatore da Serie A. In questo momento non stiamo parlando con il Napoli di mercato».