Dumfries: «Hakimi ha fatto un ottimo lavoro, ma io credo in me stesso e arriverà il mio momento»

Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, il difensore olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, ha parlato così dei suoi primi mesi in nerazzurro.

EREDITA’ HAKIMI – «Achraf Hakimi ha fatto un grande campionato la scorsa stagione. Sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Ora è il mio turno! Io credo in me stesso e so che arriverà il mio momento».

NUOVA ESPERIENZA – «Ovviamente è completamente differente dal sistema di gioco che usiamo e anche per l’ambiente. Un nuovo Paese, nuove persone… Quindi alcune volte è un po’ difficile! Ma faccio il massimo e cerco di fare del mio meglio ogni giorno».