Dumfries Inter: cosa manca prima dell’annuncio ufficiale

Così come per Dzeko, anche per il laterale olandese Dumfries l’annuncio dell’Inter è atteso nelle prossime ore

Denzel Dumfries all’Inter, manca solo l’annuncio. L’olandese ha svolto oggi tutte le visite di rito e si è già recato in sede per la firma. Ora, come per Edin Dzeko, manca solamente l’annuncio ufficiale del club. Di questo ha parlato l’inviato di Sky Andrea Paventi.

«È stata una giornata piena la sua, iniziata con le visite mediche di rito e superate brillantemente. Poi è passato in sede per mettere la firma sulle carte che lo faranno diventare un giocatore dell’Inter e che sono state mandate in Olanda. Ora si aspetta che tornino con le controfirme per rendere ufficiale il tesseramento del giocatore da parte dei nerazzurri».