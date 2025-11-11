Dumfries Inter, il nerazzurro si racconta: «Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva»

Dumfries Inter, parla il nerazzurro: «Esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con carattere e mi piaceva»

Denzel Dumfries, ospite del format Wheel Talks di Inter TV, ha raccontato la propria carriera calcistica, sottolineando le difficoltà affrontate e la determinazione che lo ha portato a raggiungere i suoi obiettivi

ASCESA NEL CALCIO – Non ero proprio il miglior calciatore, ecco: ho lottato molto. Ho continuato a credere in me stesso ed eccoci qui. Quindi duro lavoro. Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello. Ma ne ho un altro: agli Europei con l’Olanda contro l’Ucraina, ho segnato il 3-2.

E’ stato un momento molto importante per me e per la squadra: era il mio primo gol, è stato un momento speciale. Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva.

