Dybala al top: per la Juve è imprescindibile. I numeri della Joya

Paulo Dybala ha la media voto migliore del campionato. Il numero 10 della Juventus è il giocatore col rendimento più alto

Con il Sassuolo non è partito dall’inizio e si è sentito, ma contro la Lazio – la sua vittima preferita con 11 centri in Serie A – sarà in campo dall’inizio. Paulo Dybala è il giocatore con la media voto (in base ai giudizi di Gazzetta) più alta del campionato.

È a 6,85, superando il connazionale Papu Gomez (6,79). L’argentino ha portato da solo sette punti alla Signora con gli undici gol realizzati in campionato. Presto il rinnovo con la Juventus, con la quale si sono intensificati i contatti: guadagnerà 10 milioni a stagione.