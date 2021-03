Dybala, futuro in bilico: il punto fra rinnovo oppure addio

Il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico. La Juve spera in un buon finale di stagione per eventualmente rinnovare il suo contratto

La Juve riflette sul futuro di alcuni giocatori, tra cui anche Paulo Dybala. L’argentino è stato protagonista di una stagione deludente: poche gare giocate e tante saltate per infortunio. Ora i discorsi sulla prossima stagione si fanno più vivi che mai, visto il rinnovo che tarda ad arrivare e un’annata davvero sfortunata.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, i discorsi sul rinnovo si erano già fermati prima dell’infortunio considerando la richiesta elevata dell’argentino. La Juve, comunque, ci spera ancora: conta di poterlo utilizzare come arma nel finale di stagione per poi eventualmente prendere decisioni in vista del prossimo anno.