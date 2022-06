Dybala Inter: in Argentina è un affare già fatto. Ultimissime sul futuro dell’attaccante in scadenza con la Juve

Paulo Dybala sempre più vicino all’Inter. Come riferito da César Luis Merlo di Tyc Sports, l’argentino sarà un nuovo rinforzo del club nerazzurro.

L’ormai ex Juventus avrebbe già accettato il contratto di 4 anni proposto da Marotta. Mancano solo da definire gli ultimi dettagli prima delle visite mediche. Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter, per la felicità dei tifosi bianconeri e per il dispiacere di quelli nerazzurri.