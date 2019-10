Dybala Juve, che intrecci: la Joya era stata ad un passo dall’addio ai bianconeri proprio nell’ultimo giorno di mercato

La doppietta alla Lokomotiv Mosca l’ha eletto protagonista indiscusso in bianconero, ma Dybala in estate è stato ad un passo dall’addio alla Juventus. Prima il Manchester United, poi il Tottenham. Ma non solo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, nelle ultime ore di mercato sarebbe stato il Psg a tentare l’affondo offrendo 5 milioni ai bianconeri per un prestito oneroso. Tentativo respinto, inducendo il club francese a virare su Icardi.