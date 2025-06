Dybala, rimarrà l'attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo - Calcio News 24

Dybala, allenamenti a Miami e futuro in bilico alla Roma. L’attaccante argentino rimarrà alla corte giallorossa di Gasperini?

Paulo Dybala continua a lavorare intensamente in vista del suo ritorno in campo, allenandosi durante la vacanza soprattutto sulle spiagge di Miami. Accanto a lui c’è Giorgio Bortolone, preparatore fornito dalla Roma, che sta seguendo da vicino la sua preparazione fisica. A poco più di due mesi e mezzo dall’intervento al tendine, il numero 21 giallorosso è ormai clinicamente guarito, come sottolinea il Corriere dello Sport. Ora l’obiettivo principale è recuperare pienamente l’equilibrio muscolare e la condizione ottimale prima di iniziare il ritiro estivo.

La Roma riprenderà ufficialmente la preparazione a metà luglio, quando la squadra si radunerà a Trigoria per dare il via a una nuova stagione sotto la guida di Gasperini. A quel punto, l’ex Juve Dybala potrà finalmente tornare ad allenarsi con il gruppo e lavorare con continuità per tornare a livelli competitivi, dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico.

Parallelamente al recupero atletico, sul fronte contrattuale si muovono già importanti riflessioni. La Roma, che nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con un bilancio complicato, si trova ora a dover gestire l’ingaggio di Dybala, che per la prossima stagione percepirà circa 15 milioni di euro lordi. Questa cifra rappresenta un peso notevole per il club, che sta cercando di raggiungere un equilibrio finanziario più sostenibile.

Per questo motivo, il ds Massara ha intenzione di aprire al termine della sessione estiva un dialogo con l’entourage di Dybala per discutere un possibile rinnovo contrattuale con cifre più calmierate. L’idea sarebbe quella di prolungare il contratto per altre due stagioni, portando la scadenza al 2028, ma con uno stipendio netto ridotto a circa 5 milioni all’anno rispetto agli 8 attuali.

Questa soluzione potrebbe rappresentare un vantaggio per entrambe le parti. Per la Roma, consentirebbe di alleggerire il bilancio e pianificare meglio il futuro, mentre per Dybala significherebbe chiudere la sua esperienza in Italia a 34 anni e mezzo, con la prospettiva di tornare in Argentina per vestire la maglia del Boca Juniors, club che lo aspetta a braccia aperte. Le sirene degli Emirati Arabi, che avevano tentato il giocatore nel 2024, non hanno avuto successo e non sembrano oggi più un’opzione concreta per l’attaccante argentino.

In sintesi, il percorso di Dybala alla Roma entra ora in una fase cruciale tra recupero fisico e trattative per il futuro.