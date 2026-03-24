Dybala Roma, Antun sbarca in Italia ma non per i giallorossi: due offerte importanti per l’addio a parametro zero

Dybala Roma, scenario ribaltato: Antun arriva in Italia ma non vede il club. Due offerte aprono all’addio a parametro zero

La storia d’amore tra Paulo Dybala e la Roma si è incrinata nel corso di una stagione complicatissima. Per Gian Piero Gasperini la Joya resta il talento più puro della rosa, ma la sua disponibilità è stata limitata: l’argentino ha potuto giocare soltanto circa metà delle partite, frenato da continui problemi fisici. Proprio queste fragilità hanno spinto il club a non prendere in considerazione, almeno finora, l’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

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Nelle ultime ore ha fatto rumore l’arrivo a Roma di Jorge Antun, storico agente del numero 21. Secondo La Gazzetta dello Sport, il procuratore ha fatto visita alla famiglia Dybala-Sabatini soprattutto per conoscere la piccola Gia, nata da poche settimane. Una presenza che ha inevitabilmente alimentato speculazioni, ma che non ha alcun legame con la Roma: non sono previsti incontri con la dirigenza né discussioni sul futuro del giocatore, ormai destinato a lasciare Trigoria al termine della stagione.

Sul tavolo di Antun ci sono già due proposte concrete. La prima arriva dall’Argentina, dove il Boca Juniors sogna di riportare Dybala in patria, spinto anche dall’amicizia con Leandro Paredes. La seconda, economicamente più ricca, è del Galatasaray: in caso di qualificazione diretta alla prossima Champions League, il club turco sarebbe pronto a offrirgli un triennale di alto livello. La sensazione è che il futuro della Joya sia ormai lontano dall’Italia, con una decisione definitiva attesa nelle prossime settimane.