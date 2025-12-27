Dybala rompe gli indugi e svela il suo desiderio per il futuro: scelta a sorpresa dell’ex Juve, ma la Roma...

Futuro Dybala, colpo di scena: l’ex Juve fa una scelta chiara, ma la Roma non cambia strategia. Gli aggiornamenti

A Trigoria si è aperto uno dei dossier più delicati degli ultimi anni. Il futuro di Paulo Dybala è un equilibrio fragile tra sentimento e pragmatismo: da un lato il talento puro del suo sinistro, dall’altro la realtà di una condizione fisica spesso instabile. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, la Roma è davanti a un bivio: rinnovare il suo fuoriclasse o prepararsi a un addio doloroso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le intenzioni delle due parti sono chiare, ma i tempi e le priorità non coincidono.

Dybala ha scelto: vuole restare a Roma

Dal lato del giocatore non ci sono incertezze. L’argentino vuole legarsi alla Capitale a lungo, forse per sempre. Il rapporto con la città è diventato profondo, rafforzato anche dall’imminente nascita della sua prima figlia, prevista per marzo. Dybala ha già deciso: la bambina nascerà a Roma, un gesto che racconta più di mille dichiarazioni. Per restare, la “Joya” sarebbe persino pronta a ridursi l’ingaggio, un sacrificio raro nel calcio moderno che testimonia quanto desideri continuare a essere il simbolo della tifoseria giallorossa.

La Roma frena: pesa l’incognita degli infortuni

Se il cuore del giocatore spinge verso il rinnovo, la società sceglie la prudenza. Pur riconoscendo il valore assoluto del numero 21, la dirigenza ha congelato ogni trattativa. Nessun incontro è stato programmato e non ce ne saranno a breve. Il motivo è semplice: l’affidabilità fisica. Negli ultimi anni Dybala ha saltato troppe partite per problemi muscolari, spesso nei momenti decisivi della stagione. La Roma vuole monitorare la sua continuità nei prossimi mesi prima di prendere una decisione definitiva. Solo se l’argentino dimostrerà stabilità atletica, il club riaprirà il dialogo. Fino ad allora, il futuro della Joya resterà sospeso tra un grande atto d’amore e una valutazione fredda e necessaria.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

