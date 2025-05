Dybala dice addio alla Roma? Gli scenari estivi se i giallorossi dovessero raggiungere quell'obiettivo - Calcio News 24

Dybala dirà addio alla Roma? Quel fattore potrebbe essere determinante per il futuro dell’attaccante giallorosso. Le ultime novità

Per la Roma, il traguardo europeo non è solo una questione di prestigio o di bilancio, ma si intreccia indissolubilmente con il futuro del suo talento più puro, Paulo Dybala. La qualificazione alla prossima Champions League, o la sua assenza, potrebbe essere il fattore decisivo per scrivere il prossimo capitolo della storia tra la Joya e i colori giallorossi, una storia che al momento attuale presenta più incognite che certezze sul fronte del rinnovo contrattuale.

L’attaccante argentino, con un contratto in scadenza nel giugno 2025, si avvicina pericolosamente all’ultimo anno di accordo, e segnali concreti di trattative per un prolungamento stentano a manifestarsi. Questo silenzio sul fronte del rinnovo alimenta inevitabilmente speculazioni, soprattutto considerando le clausole rescissorie presenti nel suo attuale contratto: una fissata intorno ai 20 milioni di euro per i club italiani e una, ancora più appetibile, di circa 12-13 milioni per le squadre estere.

Cifre che, per un giocatore del suo calibro, rappresentano un’occasione di mercato per molte big europee, specialmente se la Roma non dovesse centrare l’obiettivo più ambito.

Dybala non ha mai nascosto il desiderio di competere ai massimi livelli, e la Champions League rappresenta il palcoscenico naturale per un giocatore con le sue qualità e ambizioni. Il suo ingaggio, che si attesta sui 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, è un investimento importante che la Roma ha finora sostenuto con convinzione, ripagata dalle giocate decisive dell’argentino.

La sostenibilità di tale impegno, e la volontà stessa del giocatore di proseguire la sua avventura nella capitale, sono strettamente legate agli introiti e al prestigio che solo la coppa dalle grandi orecchie può garantire in maniera così significativa. Vediamo come i diversi scenari europei potrebbero influenzare il futuro di Dybala: Scenario Champions League.

La qualificazione all’élite del calcio europeo cambierebbe radicalmente le carte in tavola

Gli introiti garantiti (oltre 40-50 milioni di euro) darebbero alla Roma la forza economica e la serenità per affrontare con decisione il discorso del rinnovo, offrendo a Dybala non solo un ingaggio adeguato ma, soprattutto, un progetto sportivo all’altezza delle sue aspettative. La permanenza della Joya diventerebbe quasi una certezza, con la possibilità di disinnescare le clausole e costruire attorno a lui una squadra ancora più forte. Sarebbe la vittoria su tutti i fronti per il club e per i tifosi.

Scenario Europa League: partecipare all’Europa League, competizione comunque prestigiosa, aprirebbe a un quadro più incerto.

Sebbene Dybala abbia dimostrato attaccamento alla maglia, l’assenza della musica della Champions per un’altra stagione, unita alla mancanza di passi concreti per il rinnovo e alla presenza delle clausole accessibili, renderebbe la sua posizione più precaria. La Roma dovrebbe bilanciare il desiderio di trattenerlo con la necessità di non perderlo a zero nel 2025, qualora le trattative per il prolungamento non decollassero. Offerte da club partecipanti alla Champions potrebbero diventare molto tentatrici sia per il giocatore sia per la società, che potrebbe vedere nella sua cessione una plusvalenza necessaria per il mercato.

Scenario Conference League o nessuna Coppa Europea: Questo sarebbe lo scenario più critico e, con ogni probabilità, segnerebbe l’epilogo dell’avventura di Dybala a Roma. Con introiti europei minimi o nulli, sostenere l’ingaggio dell’argentino e, contemporaneamente, convincerlo a rimanere in un progetto ridimensionato diventerebbe un’impresa quasi impossibile. Le clausole rescissorie a quel punto suonerebbero come una campana a martello per i club interessati, e la Roma si troverebbe quasi costretta a cederlo per monetizzare il possibile e alleggerire il monte ingaggi, evitando il rischio concreto di perderlo a parametro zero l’anno successivo. Per Dybala stesso, a 31-32 anni, rimanere fuori dal calcio che conta non sarebbe un’opzione facilmente contemplabile.

In definitiva, la volata europea della Roma non è solo una corsa per un posto al sole nel continente, ma una partita a scacchi decisiva per il futuro del suo numero 21. Le prossime settimane diranno se i tifosi giallorossi potranno continuare a sognare con le magie della Joya o se dovranno prepararsi a un addio doloroso, dettato dalle fredde logiche del bilancio e dalle ineludibili ambizioni di un campione.