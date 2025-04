Dybala parla del suo futuro: «Mi piacerebbe giocare in Argentina, Paredes mi pressa tutti i giorni per il Boca»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sul suo futuro: «Mi piacerebbe tantissimo tornare a giocare in Argentina, ci penso davvero»

Paulo Dybala ha chiuso in anticipo la stagione con la Roma a causa di un infortunio che lo terrà fuori per tre mesi, ma è comunque riuscito a far scattare il rinnovo automatico con il club fino al 2026. In un’intervista al programma argentino Los Edul, ha parlato del suo futuro, ammettendo il desiderio di tornare un giorno a giocare in patria. Di seguito le sue parole.

LEGAME CON L’ARGENTINA E FUTURO DOPO L’INFORTUNIO – «Mi piacerebbe tantissimo tornare a giocare in Argentina, ci penso davvero. Non so se succederà mai, ma è un’idea che ho in testa.»

SULLA SUA SQUADRA DEL CUORE – «Mio padre era tifoso del Boca e mi portava sempre con lui. Quando il Boca veniva a giocare a Córdoba, andavamo allo stadio. I tifosi mi scrivono spesso, è bello sentire questo affetto.»

INFLUENZA DI PAREDES – «Lea mi pressa tutti i giorni col Boca Juniors, anche in vacanza voleva portarmi a vedere la loro prima partita a Miami. Ci scherziamo sopra, ma è chiaro che mi stimola.»

IL LEGAME CON L’INSTITUTO DE CORDOBA – «È il club che ha lanciato la mia carriera, che mi ha permesso di arrivare in Europa. I tifosi dell’Instituto vorrebbero che tornassi lì, è una squadra a cui tengo moltissimo.»

CONTRATTO CON LA ROMA E RIPRESA DOPO L’OPERAZIONE – «L’infortunio mi ha fermato in anticipo, ma ho comunque rinnovato automaticamente con la Roma fino al 2026. Ora penso a recuperare, ma il pensiero dell’Argentina non mi abbandona.»