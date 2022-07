Dybala Roma, ora o mai più: Mourinho ha già in mente due alternative

Calciomercato Roma: i giallorossi in pressing su Dybala, se non dovesse arrivare la Joya già pronte due alternative

La Roma in pressing su Paulo Dybala. Nella giornata di ieri Tiago Pinto è volato a Torino per parlare con Jorge Antun, ma un ritardo aereo ha bloccato in Spagna il manager Novel, uno degli uomini di fiducia della Joya, che è arrivato in Italia solo nella notte. Le parti si dovrebbero vedere oggi, con i giallorossi che presentano la loro offerta in linea con il mercato attuale. Per Mourinho è un ora o mai più e se non dovesse arrivare l’argentino avrebbe già individuato due alternative.

Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Jesse Lingard e Mario Pasalic. L’inglese si è appena svincolato dal Manchester United, mentre per il secondo ci sono stati i primi contatti con l’Atalanta. Tutto dipende, però, da Dybala su cui c’è sempre forte anche il Napoli.