Dzeko Bologna, arriva la prima grande offerta nei confronti del centravanti bosniaco. La situazione rossoblu - Calcio News 24

Dzeko Bologna, arriva la prima offerta della squadra rossoblu. La situazione attuale in ottica calciomercato

Sono giorni cruciali per il possibile arrivo di Edin Dzeko al Bologna. Secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio, da ambienti vicini al giocatore emerge che non ci sarebbero ostacoli di natura economica o contrattuale che frenano l’eventuale approdo dell’attaccante bosniaco in rossoblù. La trattativa, dunque, è entrata nella sua fase conclusiva.

I contatti tra il Bologna e Dzeko proseguono con costanza. Il club felsineo vede nell’ex attaccante di Roma e Inter un elemento di grande esperienza, da inserire come terza punta accanto a Santiago Castro e Thijs Dallinga nella rosa della prossima stagione. La dirigenza emiliana considera il suo innesto una mossa strategica per rinforzare il reparto offensivo in vista degli impegni stagionali, compresa l’Europa League.

Tuttavia, restano da chiarire alcuni aspetti interni. Il quotidiano romano sottolinea come non sia ancora del tutto definita la posizione della dirigenza rossoblù sull’arrivo del 38enne attaccante: bisognerà verificare se esiste una piena condivisione all’interno della società sulla scelta di puntare su un giocatore con questo profilo. Inoltre, rimane da capire se Dzeko abbia ricevuto o stia valutando eventuali offerte alternative provenienti da altri club, italiani o stranieri.

Intanto, il Bologna avrebbe già messo sul tavolo una proposta concreta: un contratto annuale da 1,5 milioni di euro, cifra ritenuta congrua in rapporto all’età e al ruolo che il giocatore andrebbe a ricoprire. Ma l’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, starebbe cercando di ottenere un accordo più flessibile, con la formula del “1+1” – un anno garantito con opzione per il secondo, probabilmente legata a presenze o rendimento.

L’offerta economica prevedrebbe anche una serie di bonus, legati alle prestazioni individuali e alla partecipazione complessiva alla stagione. Un modo per premiare l’eventuale contributo dell’attaccante sia in termini di gol che di leadership.

Il traguardo della trattativa è ormai vicino. Le parti sembrano intenzionate a trovare una soluzione a breve, ma resta da compiere l’ultimo passo per chiudere definitivamente l’accordo. La sensazione è che siamo arrivati al momento decisivo: Bologna e Dzeko si guardano negli occhi e, salvo sorprese dell’ultima ora, il matrimonio sportivo potrebbe presto diventare realtà.