Centimetri e bomber vero: da Dzeko a Badelj a Callejon e Belotti, nasce il nuovo Milan di Gattuso

Il Milan è pronto a esaudire le richieste di Gattuso sul mercato. Da Dzeko a Callejon passando per Badelj, Wilshere e Belotti: le ultimissime

Rino Gattuso ha firmato il rinnovo fino al 2021 e ora il Milan è pronto a ripartire. Leonardo Bonucci ha chiesto l’acquisto di nuovi top player e la società lavora su un doppio fronte: l’acquisto di un nuovo bomber e l’arrivo di alcuni calciatori a parametro zero. Già bloccati Ivan Strinic e Pepe Reina, i rossoneri pensano a Edin Dzeko della Roma e al Gallo Belotti del Torino. I due centravanti garantirebbero gol e centimetri, accontentando così le richieste di Gattuso.

Nikola Kalinic può partire così come Donnarumma e Suso. Anche André Silva potrebbe andare via in caso dell’arrivo di un nuovo bomber. Al momento Dzeko e Belotti sono in vantaggio sulla concorrenza (eventualmente ne arriverebbe soltanto uno) ma bisognerà trattare con Roma e Torino: affari non semplici ma non impossibili. Nel mirino poi c’è Callejon che potrebbe rimpiazzare Suso. A centrocampo piacciono due parametri zero: Milan Badelj della Fiorentina e Jack Wilshere dell’Arsenal. Secondo Tuttosport i rossoneri pensano anche a Rodrigo De Paul, jolly di centrocampo, classe ’94, di proprietà dell’Udinese. Resta naturalmente la base dalla quale ripartire. Calabria, Bonucci e Romagnoli in difesa; Biglia e Kessie a centrocampo, Cutrone e Calhanoglu in avanti.