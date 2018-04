Milan, Gattuso rinnova fino al 2021: il video della firma

Rino Gattuso sarà l’allenatore del Milan fino al 2021: il video della firma

La firma di Gattuso sul rinnovo di contratto è finalmente arrivata. La decisione è stata comunicata con una diretta su Facebook insieme a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Ecco le immagini della firma con le parole dei tre perni del nuovo corso rossonero!

Manca soltanto il comunicato ufficiale, che arriverà a breve, ma ormai è fatta: Rino Gattuso ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2021. Un’intesa che in un certo senso aveva anticipato lo stesso allenatore rossonero nell’immediato post-partita del derby, dopo che negli ultimi giorni sembrava essere emersa una certa cautela soprattutto da parte di Marco Fassone. Il sì dell’ad è arrivato già prima di Milan-Inter di ieri, su forte insistenza di Mirabelli.

Le prime parole di Gattuso dopo la firma, come riporta La Gazzetta dello Sport, esprimono un senso di gratitudine per entrambi i dirigenti: «Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui. Li ringrazio per la fiducia». Secondo alcune indiscrezioni, con il nuovo contratto Gattuso passerà dai 120mila euro annui percepiti da allenatore della Primavera a circa 2 milioni di euro a stagione.