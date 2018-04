Milan-Inter, Gattuso: «Questo punto me lo tengo stretto. Rinnovo? Sicuro arriverà…»

Rino Gattuso nel post-partita di Milan-Inter ammette la superiorità dei nerazzurri nel confronto odierno

Rino Gattuso si presenta davanti ai microfoni di Sky Sport e con la sincerità che contraddistingue il personaggio ammette che il punto ottenuto nel Milan-Inter che si è appena concluso è da considerare oro rispetto alle tante occasioni sprecate dai nerazzurri, Icardi in particolare. Gattuso, rispetto alla partita spiega: «L’Inter ha giocato meglio di noi, sicuramente a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello tattico abbiamo fatto molto bene, sicuramente abbiamo avuto qualche occasione da poter sfruttare. Per andare sull’esterno serve sviluppare bene in zona centrale, abbiamo faticato nel primo tempo però a livello tattico mi sono piaciuti tutti (…). Oggi per noi era importante non perdere, due sconfitte di fila in questo periodo potevano pesare come un macigno. Mi tengo stretto questo punto perché fa morale, l’Inter ha una signora squadra».

Interessanti le considerazioni di Gattuso sul suo futuro: «Penso a far migliorare questa squadra, vedremo dopo dove arriveremo e non siamo ancora una squadra al meglio e stiamo giocando su due fronti. Rinnovo? Ma vediamo domani…Io sono sicuro che arriverà. Sento grande pressione addosso per riportare questo club dove merita. Ho voglia di lavorare e vedremo cos’avrò fatto alla fine di quest’avventura».