Icardi e i gol sbagliati a porta vuota: i social, «vecchio cuore rossonero»

Mauro Icardi spreca incredibilmente due gol: i commenti post derby Milan-Inter

Il derby Milan-Inter verrà ricordato soprattutto per i gol sbagliati da Mauro Icardi sotto porta. Errori strani, inspiegabili per un cecchino infallibile come l’argentino, che dopo essersi visto annullare un gol in fuorigioco per pochi punti di vista, ha sprecato due occasioni colossali a Donnarumma battuto.

I tifosi dell’Inter hanno ancora negli occhi l’ultimo pallone capitato sui piedi di Icardi quando eravamo entrati nell’ultimo minuti di recupero del derby: un cross basso dalla destra di Cancelo da spingere soltanto in rete. Sui social, soprattutto dopo l’ultimo gol, è scattato il delirio…

Non vincere un derby in cui Icardi si mangia tre gol è da criminali — Anthony (@pausascenica) April 4, 2018

Oggi Icardi ha dato materiale per una settimana di video a Donato Inglese — Tifoso Razionale (@1ossimoro) April 4, 2018