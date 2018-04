Derby Milan-Inter: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Derby Milan-Inter, recupero 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per il derby di Milano numero 168 in Serie A tra Milan e Inter. Dopo mille polemiche sulla data del rinvio e sui rimborsi e voucher, parola al campo. Alle 18:30 il fischio d’inizio per un derby della Madonnina dal sapore di Champions League. Milan senza lo squalificato Biglia e senza l’infortunato Conti, Inter invece al gran completo. Gattuso si affida al consueto 4-3-3 e rilancia il tridente formato da Suso e Calhanoglu sugli esterni con Patrick Cutrone perno dell’attacco. Confermato Rafinha nella formazione di Spalletti, farà il trequartista nel 4-2-3-1 dietro a Mauro Icardi. Presto tutte le novità e gli aggiornamenti con la diretta live del derby Milan-Inter.

Derby Milan-Inter: diretta live e sintesi

Derby Milan-Inter: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Derby Milan-Inter: probabili formazioni e pre-partita

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. In panchina: Storari, A. Donnarumma, Musacchio, Zapata, Abate, Antonelli, Locatelli, J. Mauri, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Rino Gattuso

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. In panchina: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Ranocchia, Santon, Dalbert, Vecino, Borja Valero, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti

Le parole di Rino Gattuso prima del derby: «Nelle ultime due-tre settimane la squadra è cambiata: ha fatto dieci gol e non ne ha subiti. Qualcuno di loro è in grande condizione, affrontiamo una squadra in salute. Anche noi lo siamo e contro la Juventus abbiamo fatto qualcosa di importante. Ci giochiamo molto, abbiamo ancora qualche speranza Champions». Prosegue Ringhio, commentando l’ipotesi di Bonucci regista: «Rispondo sorridendo. In questo momento non possiamo fare esperimenti, quando perdiamo intensità ci allunghiamo e le prendiamo. Per gli esperimenti serve tempo e lavoro quotidiano».

Così Luciano Spalletti prima del match: «Questa partita vale moltissimo visto che non tutti hanno a disposizione l’opportunità di portare a casa i punti di questo recupero, l’occasione è di quelle che basta portare a casa solo il massimo. Dove nasce questa svolta? Secondo me nasce da quello che hanno fatto i calciatori, che sono calciatori con il cuore pieno di Inter. Anche se per un periodo gli si è intasata un po’ la testa, hanno rimesso a posto molte cose attraverso gli affetti e le cose a cui vogliono bene e di cui sono anche innamorati». Il tecnico di Certaldo ha parlato poi di Marcelo Brozovic: «Tutti i numeri e tutte le giocate che faceva portavano a dire che fosse rischioso metterlo davanti alla difesa, quando ad esempio abbassava il livello di continuità essendo a giocare in un ruolo in cui gli altri possono farti male. Questo creargli un recinto lo fa sentire ancora più importante, si pensava l’opposto: perde meno palloni, fa più contrasti e fa viaggiare la palla più velocemente».

Derby Milan-Inter: i precedenti del match

Sono 167 i precedenti in Serie A tra Milan e Inter con un bilancio che sorride leggermente alla Beneamata: 51 le vittorie del Milan, 62 quelle dei nerazzurri mentre i pareggi sono stati 54. Ben 217 le reti realizzate dai milanisti, 232 quelle interiste. Ottantatre invece i precedenti con il Milan padrone di casa: 28 successi rossoneri, 31 nerazzurri e 24 pareggi con 107 gol del Milan e 115 dell’Inter. La formazione nerazzurra non vince in casa rossonera dal 07/10/2012 (finì 0-1), poi 2 pareggi e 2 vittorie del Milan.

Derby Milan-Inter: l’arbitro del match

Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere il derby della Madonnina tra Milan e Inter in programma mercoledì alle ore 18.30 e valido per la 27ª giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Costanzo e Preti, il quarto uomo Pinzani. Gli addetti al Var saranno Luca Pairetto e Schenone. Sono stati 5 i precedenti in carriera tra il fischietto di Brindisi e il Milan: 3 vittorie e 2 sconfitte il bilancio. Cinque anche i precedenti tra Di Bello e l’Inter: un pareggio e 4 vittorie per la formazione interista. Entrambe le formazioni sono state arbitrate per una volta dal fischietto brindisino in questa stagione: Chievo-Milan 1-4, Bologna-Inter 1-1.

