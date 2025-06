Dzeko, l'arrivo alla Fiorentina scontato? No, ecco il retroscena determinante con Stefano Pioli - Calcio News 24

Dzeko torna in Italia: niente Bologna, vestirà la maglia della Fiorentina. Ecco il retroscena con Stefano Pioli

Edin Dzeko torna a calcare i campi della Serie A, ma non lo farà con la maglia del Bologna, come ipotizzato nelle scorse settimane. Il centravanti bosniaco, 39 anni, ha scelto la Fiorentina, dove firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno, fino al 2027. L’ingaggio previsto è di circa 1,8 milioni di euro a stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Dzeko, che nella scorsa stagione ha giocato con il Fenerbahçe in Turchia dopo l’addio all’Inter, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart nella mattinata odierna. È pronto a iniziare una nuova avventura in Italia, dove ha già lasciato un segno indelebile con le maglie della Roma e dell’Inter. Il suo ritorno rappresenta un colpo d’esperienza e qualità per una Fiorentina che punta a consolidarsi nelle zone alte della classifica.

La trattativa per portare Dzeko a Firenze è nata da un’intuizione dell’agente Alessandro Lucci, che ha lavorato a stretto contatto con il direttore sportivo Daniele Pradè e il nuovo tecnico viola, Stefano Pioli. Proprio Pioli si è rivelato determinante: secondo fonti vicine al club, l’ex allenatore del Milan ha avuto frequenti contatti con il giocatore, convincendolo con un progetto tecnico centrato su esperienza, leadership e concretezza offensiva.

L’arrivo di Dzeko si inserisce perfettamente nel piano della Fiorentina di aggiungere peso internazionale e mentalità vincente allo spogliatoio. Il bosniaco ha manifestato fin da subito entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco: «Voglio tornare a competere ad alti livelli», avrebbe confidato a persone vicine.

L’accordo definitivo è stato raggiunto lunedì mattina, durante un vertice decisivo tra Lucci e Pradè. Dopo l’arrivo a Roma Fiumicino nella giornata di ieri, Dzeko ha completato i passaggi burocratici e si prepara ora all’annuncio ufficiale.

Con oltre 100 gol segnati in Serie A e una carriera costellata di successi, Edin Dzeko rappresenta un acquisto di spessore per la Fiorentina. Il club viola scommette su di lui per aggiungere esperienza e qualità in attacco, puntando sulla sua capacità di fare la differenza anche alla soglia dei 40 anni.

Il “Cigno di Sarajevo” è tornato: Firenze è pronta ad accoglierlo.