Dzeko supera Amadei: la figlia gli scrive. La risposta del bosniaco

Edin Dzeko nella storia della Roma. Il bosniaco diventa il terzo bomeber all-time nella storia del club giallorosso superando Amedeo Amadei. La figlia, attraverso il sito della Roma, scrive al bosniaco che risponde sui suoi social.

«Caro Edin,

voglio ringraziarti per avere segnato questi 111 gol con la Roma. Gli stessi realizzati da mio padre Amedeo, nello stesso numero di partite, 234. È una casualità incredibile, di cui io però sono molto contenta. Con i tuoi gol hai infatti portato la Roma a grandi livelli. L’hai aiutata a risolvere delle partite difficili, esattamente come faceva mio padre. Mi piace l’idea che tu possa identificarti in Amedeo Amadei. E che tu, quindi, possa essere considerato “il Fornaretto” della Roma del 2020».