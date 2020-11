Dzemaili: «Voglio tornare a giocare già a gennaio. Shenzen esperienza difficile»

Blerim Dzemaili ha parlato della sua voglia di tornare a giocare in Italia

L’avventura allo Shenzen non è stata delle migliori per Blerim Dzemaili. Ora lo svizzero, come raccontato in una intervista a Gianlucadimarzio.com, ha grande voglia di tornare a giocare in Italia.

«Dal primo momento allo Shenzen è stata un’esperienza difficile. Mi sento in forma. Il mio obiettivo ora è tornare a giocare da gennaio. Aldilà dell’esperienza in Cina, riparto da quello che ho fatto nell’intero 2019. Se potessi scegliere di giocare in Italia lo farei adesso, senza pensarci. Qui ho tutto. Mi piace pensare di essere stato importante per questo calcio e sarei pronto a ritornarci».