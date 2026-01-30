E’ derby Milan-Inter, Allegri ha la meglio: il colpo lampo frega Marotta

E’ stato seguito a lungo da Marotta e Ausilio, ma a poche ore dalla chiusura del mercato Allegri è piombato sull’obiettivo di Chivu.

Il mese di gennaio a Milano racconta una storia ben precisa. L’Inter di Cristian Chivu rientra dalla spedizione tedesca con il petto gonfio d’orgoglio: il successo per 0-2 ottenuto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund ha certificato la caratura internazionale dei nerazzurri. Una perla su punizione di Federico Dimarco all’80’ e il sigillo finale del giovane Andy Diouf al 94′ hanno messo in ginocchio il “Muro Giallo”, regalando una notte magica ai tifosi interisti. Nonostante i tre punti pesantissimi, la classifica della League Phase condanna i campioni d’Italia ai play-off, un verdetto agrodolce che però non scalfisce la consapevolezza di un gruppo solido e maturo. Marotta e Ausilio sanno bene che per affrontare il doppio impegno europeo e la rincorsa scudetto serve un ultimo sforzo: la difesa, pur impeccabile a Dortmund, necessita di una rotazione supplementare di alto livello per evitare cali di tensione nel finale di stagione.

Sull’altra sponda del Naviglio, il Milan respira un’aria di concentrazione assoluta. Senza l’impegno delle coppe infrasettimanali, Massimiliano Allegri ha potuto lavorare a ranghi compatti a Milanello per preparare la delicatissima trasferta di Bologna, in programma martedì prossimo. La sfida del Dall’Ara, che vedrà Manganiello come fischietto designato e Mazzoleni al VAR, rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni rossonere. Allegri sta curando ogni minimo dettaglio tattico, consapevole che la freschezza fisica guadagnata in questa settimana “lunga” dovrà essere l’arma in più contro i rossoblù di Italiano. Tuttavia, anche a Casa Milan il telefono scotta: Igli Tare è al lavoro h24 per colmare quel vuoto nel reparto arretrato che sta togliendo il sonno allo staff tecnico. Entro pochi giorni, le due compagini meneghine dovranno necessariamente accelerare per chiudere il cerchio degli innesti invernali, puntando su profili che possano garantire affidabilità immediata in un reparto, quello difensivo, che deciderà le sorti dell’annata.

Effetto Aké: il Milan sonda il colpo, ma c’è l’ombra dell’Inter

Il nome che sta infiammando le ultime ore del mercato rossonero è quello di Nathan Aké. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha avviato i primi sondaggi concreti per capire la fattibilità dell’operazione con il Manchester City. Aké, difensore estremamente duttile e dotato di una tecnica sopraffina, rappresenta il classico colpo “opportunità” che potrebbe cambiare il volto della difesa di Allegri. Il profilo piace moltissimo per la sua capacità di agire sia da centrale che da esterno, ma la trattativa si presenta tutt’altro che in discesa. I nodi principali sono due: l’ingaggio faraonico che l’olandese percepisce alla corte di Guardiola e la situazione dell’infermeria dei Citizens, che attualmente conta diversi pezzi pregiati out, rendendo il club inglese restio a privarsi di un jolly così prezioso a metà stagione.

Tuttavia, filtra un cauto ottimismo legato alla volontà del giocatore: Aké, desideroso di accumulare minuti in vista dei prossimi Mondiali, sarebbe disposto a un considerevole sacrificio economico pur di trovare un progetto che gli garantisca la titolarità fissa. Su di lui, però, non c’è solo il Milan. Anche l’Inter ha mostrato interesse nelle settimane passate, inserendo il nome dell’olandese nella propria shortlist come rinforzo d’esperienza per il reparto arretrato. Il duello di mercato tra le due milanesi è servito, anche se i nerazzurri sembrano al momento più defilati, concentrati su altre priorità. Mentre si raffredda definitivamente la pista che portava a Leon Goretzka – con il centrocampista tedesco sempre più vicino all’Atletico Madrid di Simeone per sostituire Gallagher – il Milan prova a stringere i tempi per Aké, cercando di superare gli ostacoli economici e la concorrenza cittadina per regalare ad Allegri il muro necessario per blindare la corsa al titolo.