Ebosse Torino, ha già conquistato tutti! Titolare fisso con D’Aversa, i granata ragionano sul riscatto: le cifre

Ebosse Torino, ha già conquistato tutti! Indispensabile per D’Aversa, i granata ragionano sul riscatto del difensore: le cifre per l’acquisto dall’Udinese

In poche settimane Enzo Ebosse, difensore mancino franco-camerunese arrivato al Torino in prestito dall’Udinese, si è trasformato da soluzione secondaria a punto fermo della retroguardia granata. Come sottolinea Tuttosport, il centrale classe 1999 era stato preso nelle ultime ore del mercato invernale quasi come alternativa rispetto ad altri obiettivi seguiti a lungo dal direttore sportivo Gianluca Petrachi. Eppure il suo inserimento è stato rapido e concreto. Dopo una prima presenza da titolare nella gestione Marco Baroni, Ebosse ha trovato piena continuità con Roberto D’Aversa, allenatore che lo ha subito valorizzato nella linea difensiva a tre. Da quel momento il difensore si è preso il posto sul centrosinistra, diventando di fatto uno degli elementi più utilizzati del nuovo corso granata.

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Le sue caratteristiche lo rendono unico nella rosa di D’Aversa

Il motivo per cui Ebosse si è imposto così in fretta è legato soprattutto al suo profilo tecnico e tattico. Il piede mancino lo rende una risorsa naturale in una zona del campo dove il Torino ha poche alternative pure, mentre la sua capacità di accompagnare l’azione e di sostenere il lavoro sulla corsia sinistra gli ha dato un vantaggio ulteriore nelle scelte di D’Aversa. Sempre secondo Tuttosport, il centrale ha mostrato buona spinta in fase di possesso e una connessione interessante con Obrador, esterno mancino con cui forma una catena ritenuta molto promettente. Non sono mancati alcuni errori, come quello in occasione del gol del momentaneo 3-1 di Fofana a San Siro contro il Milan, ma nel complesso le sue prestazioni hanno convinto dirigenti e staff tecnico. Il Torino, del resto, lo ha utilizzato con grande continuità nelle ultime uscite e lo considera ormai una pedina importante nella corsa salvezza.

Il riscatto costa poco: 1,2 milioni e il Torino riflette seriamente

L’aspetto che rende ancora più interessante la situazione è quello economico. Il prestito di Ebosse prevede infatti un diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni di euro, cifra confermata da Tuttosport e considerata molto accessibile alla luce del rendimento mostrato dal giocatore. Per questo il Torino sta già ragionando concretamente sulla possibilità di esercitare l’opzione a fine stagione. Sarebbe un investimento contenuto per blindare un difensore che, in un momento delicato, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista. Dopo il ko con il Milan, lo stesso Ebosse ha lanciato un messaggio chiaro sui social, invitando l’ambiente a guardare avanti e a restare concentrato sugli obiettivi. Il Torino, intanto, osserva e valuta: il suo riscatto oggi è molto più di una semplice ipotesi.