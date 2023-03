ECA, accordo raggiunto con la UEFA per i diritti TV

L’ECA e la UEFA sempre più unite: sul tavolo un nuovo accordo sulla ridistribuzione e la vendita dei diritti TV

Nuovo accordo raggiunto da ECA e UEFA sui diritti TV. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti hanno stretto un’intesa che modificherà in maniera sostanziale il mercato. Una nuova società gestirà, con partecipazione in quote paritarie delle altre due componenti, la vendita dei diritti e la distribuzione dei ricavi. I dati ad oggi parlano di un +39 % nel mercato italiano, inferiore solamente a quello americano (+122%) e quello olandese (+100%).

Sono in netto miglioramento anche i rapporti con la FIFA, per la quale nelle prossime settimane è atteso un comunicato congiunto sul nuovo Mondiale per Club voluto da Infantino. Inoltre il network ECA si allargherà poi anche ai club che non disputano le coppe europee con principali indiziati come Bologna, Torino e Sassuolo, che riceveranno alcuni benefici.