La punta dello Jiangsu Suning con un passato all’Inter, Eder, ha parlato ai microfoni di Fcinternews analizzando la stagione dei nerazzurri. L’italo brasiliano ha speso parole dolci anche per Antonio Conte, suo allenatore durante Euro2016.

INTER – «L’Inter è l’anti-Juve in campionato e può vincere anche l’Europa League. Può competere per lo scudetto e in ambito europeo. Conte è un vincente e gioca ogni competizione per trionfare. Lo ha in testa e lo trasmette ai suoi ragazzi, quindi certamente i nerazzurri lotteranno su tutti i fronti».

CONTE – «Per me è davvero un numero uno. Lui non guarda in faccia nessuno. Al primo posto mette il lavoro. Si deve lavorare bene e aver cura di sé stessi. Se si seguono i suoi dettami e si è in condizione, si gioca. Con noi in Nazionale aveva creato un gruppo bellissimo. Abbiamo disputato un grande Europeo, uscendo solo ai rigori contro la Germania campione del mondo. Io stravedo per il tecnico, al di là dell’opportunità che mi ha concesso, penso sia tra i primi allenatori del mondo: riesce a trasmettere a tutti un qualcosa di unico. Prendiamo l’Inter: i nerazzurri segnano e tutti in panchina esultano. Significa che c’è un bel gruppo. Tutti insieme, sia quelli in campo che quelli fuori. Mentre negli altri precedenti, quando qualcuno marcava una rete, non avveniva la stessa reazione»