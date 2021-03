Eder riparte dal Brasile: ufficiale il trasferimento al San Paolo

Nuovo capitolo per Eder dopo il fallimento del Jiangsu Suning. L’ex attaccante della Sampdoria torna in Brasile, pronto per una nuova avventura con il San Paulo – VIDEO

Nuovo capitolo per Eder dopo il fallimento del Jiangsu Suning. L’ex centravanti della Sampdoria torna in Brasile, pronto per una nuova avventura con il San Paulo.

Il club brasiliano ha annunciato l’arrivo del classe ’86 attraverso i propri canali social con un video di presentazione per i tifosi: «San Paolo adesso è casa mia», le prime parole dell’attaccante oriundo.