Eintracht Francoforte-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Europa League 2018/2019

In testa un unico obiettivo: riscattare la pesante sconfitta patita nel derby contro la Roma. Questo è il diktat che Inzaghi ha posto ai suoi uomini, dal momento che una vittoria contro l’Eintracht Francoforte garantirebbe anche il posto in solitaria nel Girone H di Europa League. Sebbene i tedeschi non appaiano come un ostacolo insormontabile, Acerbi e compagni non dovranno sottovalutare una squadra che pare essere tornata in salute, dopo una striscia di risultati non del tutto positivi in Bundesliga. Con ogni probabilità, Immobile dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità, mentre l’altra stella biancoceleste, Milinkovic Savic, dovrebbe essere schierato tra gli undici titolari. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Qui Eintracht Francoforte. Reduci da una rivitalizzante vittoria in campionato ottenuta contro il fanalino di coda Hannover, i tedeschi proveranno a bissare l’importante successo dello scorso giovedì contro il Marsiglia. Per l’occasione, il tecnico Hutter sembra non aver avuto particolari problemi di formazioni e le scelte sono ricadute sui giocatori più in forma del momento.

Qui Lazio. Con la volontà e il desiderio di riscattare la pesante sconfitta, soprattutto per il morale non tanto per la classifica, patita contro la Roma, gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo convinti di poter fare risultato e portarsi in testa alla classifica del gruppo H. Per l’occasione, il tecnico dovrebbe rinunciare a Immobile, destinato alla panchina, mentre Milinkovic˗Savic dovrebbe partire dal primo minuto. Proto pronto a sostituire Strakosha in porta, con Bastos, Acerbi e Wallace davanti a lui. Basta e Durmisi sulle fasce con Murgia e Badelj centrali; dietro a Caicedo, nel ruolo da trequartista pronto Correa

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic. A disposizione: Rönnow, N’Dika, Beyreuther, Jovic, Torro, Muller, Gacinovic. Allenatore: Hütter.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Correa; Caicedo. A disposizione: Strakosha, Luiz Felipe, Marusic, Lulic, Leiva, Berisha, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

