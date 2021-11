El Pais sul caso Vlahovic: «È il business a comandare nel calcio»

El Pais affronta la questione Valhovic e scrive: «Nel calcio manda il business»

La questione Dusan Vlahovic con la Fiorentina fa scalpore anche in Spagna, dove ha affrontato la questione El Pais. Ecco quanto si legge sulle colonne del media spagnolo.

LE PAROLE – «È il più grande talento che il club abbia avuto dai tempi di Batistuta o Baggio. Ha tutto come attaccante. Forte, alto e veloce. A volte ricorda il suo idolo Ibrahimovic. Anche nell’essere padrone del proprio destino. Il ragazzo ha il diritto di giocare per un club più grande ma la situazione ha creato tensione con il presidente, che gli ha fatto un’offerta che lo avrebbe reso il giocatore più pagato nella storia viola e che non ha nemmeno preso in considerazione. Il serbo se ne andrà e si spera che la Fiorentina venga pagata per la sua cessione. Ma la sua vendita ricorderà ancora una volta al calcio chi è ora a capo di questo business».