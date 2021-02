El Shaarawy: «Contentissimo per l’esordio, ci divertiremo fino a fine stagione»

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. Le sue parole

«Sono contento, c’è stata anche una bella vittoria. Non è stata una partita facile perché il Braga è una squadra forte, poi abbiamo perso tre giocatori per un problema fisico, abbiamo fatto una partita di sacrificio ed è importante non aver preso gol. Se mi divertirò? Sì, abbiamo tanti giocatori di qualità e spero di dare il mio contributo»