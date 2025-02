El Shaarawy: «Qualificazione meritata, grande reazione oggi; Dybala? Lo conosciamo, lui ci risolve tante partite»

Le parole di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro il Porto che vale la qualificazione agli ottavi di Europa League

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Porto che vale la qualificazione agli ottavi di Europa League.

QUALIFICAZIONE MERITATA – «Penso che sia stata una qualificazione meritata, soprattutto oggi. Dopo il gol subito abbiamo avuto una grande reazione, determinati nel ribaltare la partita con due grandi gol di Dybala e quello di Pisilli. Siamo molto contenti di aver passato il turno».

PERCORSO – «In Europa sappiamo il percorso fatto in questi anni, vivere come questa ti dà molta fiducia. Sono tutte difficili, anche se non ci sono squadre superiori sulla carta, lo abbiamo visto anche a Oporto. Giocare davanti a questi tifosi ci permettere di avere una forza in più, ci danno un grandissimo supporto».

MIGLIORAMENTI NELLA FASE DIFENSIVA – «Da quando è arrivato Mourinho ho cambiato modo di giocare, più indietro rispetto a prima. Negli ultimi anni mi sono adattato a un ruolo che non era il mio. I numeri in fase realizzativa sono un po’ diversi, ma c’è grande disponibilità per aiutare la squadra in fase difensiva. Non c’è nessun problema».

MARGINI DI CRESCITA – «Ha ampi margini di crescita, il cambio di allenatore all’inizio non ha aiutato perché pensavamo di poter uscire da un momento difficile. Cambiare dopo 4 partite non è stato un bene, Ranieri ha riportato un po’ di tranquillità. In Europa possiamo fare un grande percorso, perché abbiamo giocatori di grande qualità. Il nostro obiettivo è questo, ci teniamo molto».

DYBALA – «Lo conosciamo tutti, ti accorgi di quanto sono forti quando ti ci alleni insieme: è un grande giocatore che a volte ci risolve le partite, averlo con noi è un piacere».