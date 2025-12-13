Juventus News
Elkann chiude alla cessione della Juventus: «La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita. Guardiamo al futuro per costruire una squadra vincente»
Elkann chiude alla cessione della Juventus: le parole del proprietario della Vecchia Signora sul sito ufficiale del club per ribadire la riposta a Tether
Dopo il comunicato ufficiale con cui Exor ha annunciato il rifiuto unanime del Consiglio di Amministrazione alla proposta di Tether per l’acquisizione della Juventus, è arrivato anche l intervento diretto di John Elkann.
L’azionista di maggioranza di Exor ha parlato al sito ufficiale del club, ribadendo in prima persona la volontà della famiglia di non cedere la società, con un messaggio fortemente identitario e simbolico.
IL LEGAME TRA LA FAMIGLIA E LA JUVE – «La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici».
LA FAMIGLIA BIANCONERA – «Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care».
IL FUTURO DEL CLUB – «Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente».
MESSAGGIO FINALE – «La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita».