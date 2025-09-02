Elmas entusiasta: «Provo una grande emozione. Ritornare a Napoli significa...» - Calcio News 24

Elmas torna al Napoli: «È casa mia, darò tutto per questa maglia». Le dichiarazioni

Eljif Elmas è tornato a vestire la maglia del Napoli, e lo fa con il cuore pieno di emozione e gratitudine. Dopo un anno e mezzo lontano dal club partenopeo — prima al Red Bull Lipsia, dove l’esperienza non è stata delle più felici, e poi in prestito al Torino, dove ha ritrovato continuità — il centrocampista macedone è pronto a riprendere il suo posto nel cuore dei tifosi azzurri.

In un’intervista ai canali ufficiali del club, Elmas ha raccontato le sue sensazioni al ritorno:

«Provo un’emozione unica. Con questa maglia ho vissuto la gioia più grande della mia carriera: lo Scudetto. Napoli è speciale per me, qui sono diventato uomo e ho capito cosa significa indossare la maglia azzurra. C’è gente che vive per questa squadra, e io metterò tutto me stesso, come ho sempre fatto, per restituire l’amore dei tifosi.»

Parole sincere, che confermano quanto Elmas sia legato al Napoli non solo come calciatore, ma anche come uomo. L’ex Lipsia ha ricordato anche l’emozione di giocare al Maradona:

«Entrare in quello stadio è qualcosa di magico. Il viaggio verso il campo, il calore della gente: è un’energia che ti entra dentro. Tornare qui è come tornare a casa.»

Elmas aveva già indossato la maglia del Napoli per quattro stagioni e mezzo, dal 2019 al gennaio 2023, collezionando 189 presenze, 19 gol e 11 assist. Durante la sua prima esperienza partenopea ha conquistato una Coppa Italia sotto la guida di Gennaro Gattuso e, soprattutto, lo Scudetto nella stagione 2022/2023 con Luciano Spalletti.

Nonostante la parentesi all’estero, Elmas non ha mai dimenticato Napoli. Anche durante i mesi trascorsi tra Lipsia e Torino, sui suoi social è rimasta l’immagine con la maglia azzurra, mentre bacia lo scudetto. Un segnale chiaro del suo attaccamento alla squadra e alla città.

Ora il centrocampista è pronto a rimettersi in gioco. Il suo ritorno non è solo un’operazione tecnica, ma un vero e proprio ritorno emotivo. Il Napoli ritrova uno dei suoi giocatori più amati, e Elmas ritrova la sua casa, con la voglia di dare ancora tanto a un club che non ha mai smesso di portare nel cuore.