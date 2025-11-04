Elmas nel post partita di Napoli Eintracht: «Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo. Cerco di far capire il mio meglio»

Elmas nel post partita di Napoli Eintracht. Il giocatore degli azzurri ha commentato nel post partita il pareggio di Champions

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio senza reti tra Napoli e Eintracht Francoforte, analizzando la prestazione della sua squadra. Il centrocampista ha riconosciuto la qualità del gioco espresso dai partenopei, ma ha evidenziato la mancanza di concretezza sotto porta come il fattore decisivo nel risultato.

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Sì, sì, certo oggi mancava il gol, come hai detto, ma abbiamo fatto una buona partita secondo me. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto, però qualche volta devi essere più cattivo quando arrivi in questa terza zona. Oggi peccato che non abbiamo fatto gol, però secondo me siamo in giusta strada. Dobbiamo continuare così e spero che giocando così arrivano anche i gol».

COSA MANCAVA AL NAPOLI – «Più cattiveria perché per andare avanti poi servono vittorie, come serviva quella di stasera. La prossima con il Cagliari in casa è ancora tutto aperto, serve però qualcosa in più. Sì, sì, certo, serve qualcosa in più. Come ho detto, dobbiamo fare il gol, perché con gol si fanno le partite. Ho detto che dobbiamo essere più cattivi quando arriviamo in area dobbiamo essere precisi e anche cercare di tirare di più, di fare gol».

SULLA CRESCITA FISICA E LA FIDUCIA DI CONTE – «Sto cercando sempre di fare il mio meglio. Mi sento bene, sono in buone condizioni, sono arrivato pronto, sto aspettando il mio momento, spero di avere anche più spazio, però tutto dipende dal mister. Io sono a disposizione per tutte le posizioni, sto cercando di fare il mio massimo. Oggi non trovai il gol, anche a me, però va bene, andiamo avanti».

SULLA FIDUCIA DEI NUOVI – «Conte ha detto che i nuovi cominciano a darci una mano e io cerco di fare la mia parte ogni volta che vengo chiamato in causa».