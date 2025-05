Elmas a Sky: «Queste partite sono bellissime perché l’Inter è una grandissima squadra. Futuro? Ecco cosa dico»

Eljif Elmas, centrocampista del Torino, ha parlato poco prima dell’inizio del match di Serie A contro l’Inter. Le dichiarazioni

Nel prepartita di Torino-Inter, valido per la 36ª giornata di Serie A, Eljif Elmas ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista macedone, ex Napoli, vede nella sfida odierna un’occasione speciale per favorire i suoi ex compagni: una vittoria del Torino potrebbe infatti avvicinare la squadra di Antonio Conte al tanto atteso scudetto.

QUANTA VOGLIA C’E’ DI FARE UN FAVORE AL NAPOLI E UNO SGAMBETTO ALL’INTER? – «Queste partite sono bellissime perché l’Inter è una grandissima squadra e ha fatto un grande campionato, ma noi siamo a casa e giochiamo per vincere. Speriamo di metterli in difficoltà».

SE RESTEREI AL TORINO? – «Mi trovo benissimo qui, sto cercando di fare bene per i tifosi e do il massimo, è una piazza con grande storia. Poi vedremo cosa succederà».