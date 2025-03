Elmas Torino, il macedone ha convinto Vanoli: si lavora sul riscatto, ecco il piano di Vagnati

Elmas Torino, il macedone ha già convinto Vanoli: adesso l’obiettivo è chiudere il riscatto, Vagnati lavora per strappare uno sconto

Eljif Elmas sta già facendo la differenza nel Torino di Vanoli, nonostante una condizione fisica ancora da migliorare. Arrivato a gennaio dal Lipsia, il macedone ha portato qualità e incisività, segnando due gol in tre partite, dimostrandosi un upgrade rispetto a Karamoh. Vanoli lo sta impiegando sulla corsia sinistra del 4-2-3-1, elogiandone l’impegno e la crescita.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il problema principale per i granata è il riscatto fissato a 17 milioni di euro, cifra su cui il club cercherà di trattare per ottenere uno sconto, come già fatto in passato per Vlasic.