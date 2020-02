Emergenza Coronavirus: annullata la conferenza stampa di Gasperini

Emergenza Coronavirus: Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lecce

Come riporta l’ufficio stampa dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Annullato l’incontro con i giornalisti, in programma sabato a Zingonia, per l’emergenza Coronavirus.

Il club orobico fa sapere che anzichè la conferenza stampa sarà pubblicata un’intervista a Gasperini sul sito ufficiale della Dea. Una decisione assunta in relazione all’emergenza Coronavirus e in ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per il contenimento dell’infezione.