Emergenza Coronavirus: le ipotesi qualora la Serie A non ripartisse

La Serie A aspetta di potersi tornare ad allenare, il 18 maggio. Incerta ancora la data della ripresa della Serie A

La ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra è fissata per il 18 maggio, con uno slittamento anche della possibile ripresa della Serie A, dopo l’emergenza Coronavirus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ultimatum per la comunicazione della data di ripresa: il 25 maggio. Qualora non ci fossero le condizioni per ricominciare il campionato, sono due le ipotesi al vaglio, entrambe però non prevedono l’assegnazione dello Scudetto. La prima ipotesi prevede un congelamento della classifica, con la prossima Serie A a 22 squadre; la seconda invece (sempre con una classifica congelata) contemplerebbe due retrocessioni in Serie B e due promozioni in Serie A.