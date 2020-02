Emergenza Coronavirus: si valuta anche lo slittamento di Euro2020

La UEFA sta consultando i governi del continente in vista dell’inizio di Euro2020 fissato a Roma a metà giugno.

Non si sa ancora se è per via precauzionale o se ci sia qualcosa di serio sotto, sta di fatto che la UEFA sta facendo delle valutazioni su Euro2020 dopo il diffondersi del Coronavirus in Europa.

Stando quanto riportato dal Telegraph, la Federazione è in stretto contatto con i governi nazionali per il torneo continentale che dovrebbe partire il 12 giugno con la partita inaugurale all’Olimpico di Roma. Pare infatti che ci sia la seria possibilità che Euro2020 venga alterato nella sua forma o addirittura rinviato per l’incertezza sulla diffusione del virus.