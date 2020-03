Emergenza coronavirus, stop alla quarantena per l’Hellas Verona: finisce il periodo di auto-isolamento, Zaccagni sta bene

Oggi termina il periodo di auto-isolamento per l’Hellas Verona. Sono infatti passati i 14 giorni fissati dalle autorità: come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i gialloblù erano in quarantena per via della positività di Zaccagni.

Il giocatore, unico nello spogliatoio ad essere contagiato, ora sta bene: soltanto qualche linea di febbre, per il resto non ci sono mai state complicazioni nei giorni della quarantena.