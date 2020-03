Emergenza Coronavirus, verso il consiglio FIGC: gli scenari

Oggi è in programma il consiglio straordinario della FIGC: ecco gli scenari dopo la decisione del Governo di sospendere i campionati

La decisione è stata presa dal Governo: stop dei campionati in Italia, almeno fino al 3 aprile, per l’emergenza Coronavirus. Oggi è in programma il consiglio straordinario della FIGC che con ogni probabilità esprimerà il consenso per questa decisione.

Il Corriere della Sera traccia gli scenari per la fine del campionato: secondo il quotidiano, Gravina rassicurerà tutti sulla conclusione regolare della Serie A; in caso contrario sarà interessante scoprire quale provvedimenti saranno attuati.