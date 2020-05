Emergenza coronavirus. Watford, due giocatori in isolamento

Emergenza coronavirus. Watford, altri due giocatori in isolamento. A rivelarlo è il manager Nigel Pearson dopo i primi test

Altri due giocatori del Watford sono finiti in isolamento per via del Covid-19. A rivelarlo il manager Nigel Pearson, che ha già dovuto fare i conti con altre defezioni.

Il difensore Adrian Mariappa e due membri dello staff, come riportato da La Gazzetta dello Sport, erano risultati positivi nei primi test. Nel frattempo i due giocatori sono stati messi in quarantena, in attesa di capire come e se ripartirà la Premier League.