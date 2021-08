Emerson Palmieri Lione, dalla Francia sono sicuri: «Trovato l’accordo tra i due club per il trasferimento dell’esterno»

Dalla Francia sono sicuri: Emerson Palmieri diventerà a breve un nuovo giocatore del Lione. A darne l’annuncio è L’Equipe, che spiega come in queste ore i due club abbiano trovato l’accordo per il trasferimento in Ligue 1 dell’esterno italo-brasiliano.

Il fresco campione d’Europa lascerà il Chelsea con la formula del prestito secco annuale. Il giocatore è atteso a Lione nella giornata di giovedì per sottoporsi alle visite mediche du rito e firmare il contratto che lo legherà al club francese.